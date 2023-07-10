12 июля
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Жизнь

Участница из Бийска покинула шоу «Выжить в Дубае» из-за решения команды

Бийчанка Анастасия Балахнина покинула шоу «Выжить в Дубае» по решению народной команды, в которой она состояла. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Пляж. Солнце.
Пляж. Солнце.
СС0

В третьем выпуске программы народная команда решила избавиться от бийчанки. Рано утром к ним приехала Ляйсан Утяшева и привезла 100 литров воды для будущего душа и питья.

Также ведущая предложила вернуть выбывшего участника — Дмитрия Сударикова. Но для этого им нужно было предложить кого-нибудь взамен. Выбор пал на Анастасию Балахину.

Таким образом Судариков вернулся в проект, а бийчанка вынуждена вернуться на родину.

Напоминаем, что Анастасия Балахнина работает менеджером торговых площадок в госзакупках. В 2019 году девушка включила в свой личный список желаний участие в телешоу с Павлом Волей.

Со временем Анастасия забыла про список, пока не наткнулась на пост кумира в соцсетях, где Павел рассказывал о новом шоу. Заявку девушки одобрили.

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