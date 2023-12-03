Убрать отовсюду "полицейского с Рублевки" предложила блогерша

Блогерша Айза посмотрела сериал «Слово пацана», похвалила сыгравших в нем актеров за внешность и вдруг высказалась об актере, который не снимался в картине.

Сериал "Полицейский с Рублевки", актеры Александр Петров и Сергей Бурунов

Речь идет об Александре Петрове.

По словам Айзы, у нее появилась "офигенская идея" — убрать Александра Петрова отовсюду, указывает Газета.Ru.

По ее мнению, он не секси, некрасивый. Правда, она не видела картины, в которых он играл. Однако "вырезки" — так она выразилась — с его участием ей не понравились.

Она также пыталась найти красивое фото 34-летнего актера. Но, увы, — ей это не удалось.

Айза тут же оговорилась, что имеет право высказать свое личное мнение.

В 2022 году Петров отказался сниматься в кино и сериалах. Тогда он поставил актерскую карьеру на паузу и решил подумать над планами.

Также он встретился особенным ребенком из Барнаула.

Актер стал широко известен после сериала "Полицейский с Рублевки". После снимался в фильмах и сериалах «Лед», «Т-34», «Притяжение», «Гоголь. Начало», «Звоните ДиКаприо!», «Метод» и др.

Один из самых востребованных актеров последнего времени.