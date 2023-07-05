Убийцу продавца в мебельном магазине на Алтае осудили на 9,5 лет

31-летнего жителя Залесовского района признали виновным в убийстве, совершенном 17 августа 2022 года, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Что произошло

Вечером 17 августа 31-летний сельчанин избил, а затем задушил 40-летнюю женщину в мебельном магазине, где она работала.

После этого злоумышленник пытался сбежать и скрыться в Барнауле, но его быстро задержали сотрудники полиции.

Когда мужчину допросили, выяснилось, что погибшая была его возлюбленной, которую он не единожды пытался вернуть. Женщина постоянно отказывала.

В день трагедии обвиняемый сильно напился и пошел выяснять отношения.

Тюрьма СС0

Признался, но передумал

Во время следствия сельчанин признался в убийстве, но потом отказался от своих слов.

Мужчина стал утверждать, что пришел в магазин и увидел возлюбленную убитой.

Однако правоохранители собрали достаточно доказательств и показаний свидетелей.

Преступнику назначили наказание в виде 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее появились подробности убийства женщины в алтайском селе.