Убийцу продавца в мебельном магазине на Алтае осудили на 9,5 лет

Что произошло
Вечером 17 августа 31-летний сельчанин избил, а затем задушил 40-летнюю женщину в мебельном магазине, где она работала.
После этого злоумышленник пытался сбежать и скрыться в Барнауле, но его быстро задержали сотрудники полиции.
Когда мужчину допросили, выяснилось, что погибшая была его возлюбленной, которую он не единожды пытался вернуть. Женщина постоянно отказывала.
В день трагедии обвиняемый сильно напился и пошел выяснять отношения.
Признался, но передумал
Во время следствия сельчанин признался в убийстве, но потом отказался от своих слов.
Мужчина стал утверждать, что пришел в магазин и увидел возлюбленную убитой.
Однако правоохранители собрали достаточно доказательств и показаний свидетелей.
Преступнику назначили наказание в виде 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее появились подробности убийства женщины в алтайском селе.