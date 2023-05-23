22 мая в сквере у театра Драмы имени Шукшина открылась выставка «АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности». До конца июля любой горожанин сможет ознакомиться с основным вехами в истории университета, узнать о людях, стоявших у истоков его создания и о том, чем университет живет сейчас.

Открыл выставку ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

Мы хотим, чтобы эту дату—– 50 лет — с нами отметил не только коллектив университета и студенты, но и весь Барнаул. Алтайский государственный университет — ведущий вуз региона, и горожане должны знать, что он собой представляет, какова его история, кто те люди, которые его формировали. В экспозиции внимание в большей степени обращено не на события, а именно на людей. Каждый вуз уникален, и эта уникальность, как сплав, складывается из людей, которые там работают. Это ген, который мы несем в себе, передаем из поколения в поколение, — отметил Сергей Бочаров.

На 20 стендах размещено 40 баннеров с фотографиями и краткой информацией о первом наборе в Алтайский государственный университет, первой линейке, студентах, отцах-основателях вуза, первых факультетах и их деканах, почетных профессорах. По пятилеткам разбита история вуза, отражены самые важные события. Часть экспозиции посвящена современному университету – его позициях в рейтингах, участии в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», трех стратегических проектах. Отдельные стенды рассказывают о каждом институте АлтГУ.

У театра Драмы открылась большая выставка, посвященная юбилею АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ. У театра Драмы открылась большая выставка, посвященная юбилею АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ. У театра Драмы открылась большая выставка, посвященная юбилею АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ. У театра Драмы открылась большая выставка, посвященная юбилею АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ. У театра Драмы открылась большая выставка, посвященная юбилею АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Открытие выставки посетил третий ректор АлтГУ Юрий Кирюшин, доктор исторических наук, профессор, возглавлявший вуз 14 лет.

Университет сделал большой скачок. Когда меня избрали ректором в 1997 году, у нас было всего 7400 студентов. А когда я уходил — в 2011 году было — было уже больше 23 тысяч студентов. То есть мы приросли больше, чем в три раза, мы открыли массу новых специальностей, достроили новый корпус, который сдали в 2000 году. Мы заново создали академическую хоровую капеллу, которая недавно отметила свое 45-летие. Мы жили в трудное время: развал СССР, дефолт 98 года. Приходилось выживать, но мы справились. И сегодня АлтГУ — настоящий классический университет, — поделился воспоминаниями Юрий Федорович.

За 50 лет Алтайский государственный университет окончили более 80 тысяч человек, и каждый выпускник сможет найти на выставке частицу своей студенческой жизни, вспомнить однокурсников и любимых преподавателей. Выставка расположена напротив главного входа в театр Драмы, у фонтана. Экспозиция будет открыта до конца июля.