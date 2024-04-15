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Жизнь

У скандального хирурга Хайдарова прошли обыски в клинике и дома

[youtube=url]В клинике Тимура Хайдарова и в его доме, который находится на Рублевке, прошли обыски, сообщает «112».

Медицина. Хирургия.
Медицина. Хирургия.
ССО.

Следствие постановило приостановить деятельность ряда услуг, оказываемых клиникой Тимура Хайдарова. Помещения операционных опечатаны.

Недавно стало известно, что московский СК завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть».

Причиной этому стала смерть бизнесмена Петра Гаврилова после резекции желудка. 36-летнего бизнесмена выписали, но вскоре он снова обратился в клинику из-за ухудшения самочувствия. В клинике «IQ Plastique» проверили повторное оперативное вмешательство.

Но состояние пациента резко ухудшилось, по этой причине его пришлось госпитализировать в другое медучреждение, где впал в кому и скончался.

Следствие установило, что бенефициаром «IQ Plastique», а также иных клиник является Тимур Хайдаров.

В настоящее время следствием проверяются многочисленные жалобы пациентов, назначены судебные экспертизы. Следователями столичного СК произведены обыски по месту жительства фактического руководства клиники, а также генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники.

Ранее сообщалось, что известный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике.

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