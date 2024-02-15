У прибрежного поселения после свирепого шторма внезапно появился таинственный корабль

Его с морского дна поднял мощный шторм, пишет "МК". Морские археологи пытаются спасти корабль.

Дайверы попытались закрепить судно — перевязали веревками корпус корабля, которому более двух веков.

Считается, что ураган первоначально сместил затонувший корабль еще в 2022 году с места его покоя. Потом он стал медленно дрейфовать.

Ранее Бермудский треугольник "отдал" морским археологам корабль, исчезнувший 95 лет назад. Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший 95 лет назад.

Торговое судно SS Cotopaxi везло уголь из Чарльстона на Кубу в конце 1925 года и исчезло вместе с 32 членами экипажа.

Загадочная зона

История исчезновения корабля сыграла важную роль в формировании мифа о Бермудском треугольнике — загадочной зоне возле Бермудских островов, в которой «исчезают» корабли и самолеты.

Данные архива

Из архивов удалось узнать, что дело об исчезновении Cotopaxi рассматривали в суде. Там сообщалось, что у Флориды был сильный шторм, а родственники исчезнувших моряков называли судно непригодным для плавания в океане.

А президент компании Clinchfield Navigation, оператора корабля, сообщил о сильном шторме у побережья Флориды в день, когда Cotopaxi посылал сигнал бедствия. Он же назвал и последние известные координаты парохода.

Место крушения вычислили по последним известным координатам.

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