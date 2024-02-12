У пассажиров «Аэрофлота» стали пропадать деньги во время перелетов

Руководство «Аэрофлота» рассказали, что случаи кражи денег, мобильных телефонов и документов у пассажиров участились. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что чаще всего хищения происходят во время рейсов из Москвы в Гонконг и в Стамбул.



Теперь, согласно внутреннему распоряжению, во время рейсов из Москвы в Гонконг и Стамбул бортпроводники будут воспроизводить специальное голосовое оповещение.



Пассажиров будут просить не оставлять на багажной полке личные вещи, денежные средства и документы.

Оповещать пассажиров будут во время набора высоты.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям в России запретят разделять семьи в самолетах.

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