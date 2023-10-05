5 октября
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Жизнь

У некоторых барнаульцев отключат отопление и горячую воду

В Барнауле 5 октября специалисты СГК устранят повреждение магистральной теплосети на улице Малахова, 99, сообщили в компании.

Горячая вода, душ
Горячая вода, душ
СС0

Ремонтировать будут 9:00 до 21:00. Бригада заменит часть диаметром 400 мм. В близлежащих домах отключат отопление и горячую воду.

Адреса, попадающие под отключение:

  • пр. Коммунаров – 142, 148, 160/А, 181, 187, 189, 195, 197, 201
  • проезд Кооперативный 5-й – 61-б, 61а
  • проезд Огородный – 20, 21, 37, 7, 9, 1, 11, 16
  • проезд Рыбозаводской – 15
  • проезд Трактовый – 5
  • Павловский тракт – 104, 118, 88, 106,112, 116, 112а, 128, 130, 126, 128 Б, 108, 86, 78, 76, 78б, 78а, 68а, 82, 100, 50, 28, 28/3, 28/9, 28/7, 28, 54/1, 74, 60, 76б, 76г, 76а, 76В, 60б, 70А, 68, 68Б, 66, 70, 64, 62, 60в, 72б, 58г
  • ул. 42 Краснознаменной Бригады – 105а
  • ул. 50 лет СССР – 25/2, 25/1, 19, 13, 15, 21, 23
  • ул. Автотранспортная – 55б, 35, 55, 120, 118, 116, 122, 114, 114А, 45, 43а, 49
  • ул. Бабуркина – 11, 11б, 8, 11а, 11а, 13а, 6, 12, 10, 7, 5
  • ул. Витебская – 10, 16, 3, 1, 2, 20
  • ул. Заринская – 12, 1б/1, 14, 1б, 1г, 18, 22, 18а, 1в
  • ул. Сельскохозяйственная – 5, 5г, 11, 8, 1, 4е, 4
  • ул. Советской Армии – 53, 73, 85, 85а, 77
  • ул. Транзитная – 1
  • ул. Тульская – 13, 14, 2, 22, 23, 24, 27, 28
  • ул. Харьковская – 10, 12, 16
  • ул. Целинная – 3, 9а, 3, 13, 1б, 11, 5, 7, 2б, 2д
  • ул. Огородная – 10, 20, 29, 17, 25, 26, 31, 6, 8
  • ул. Орловская – 26, 32/1, 28, 29, 3, 8
  • ул. Кирсараевская – 160, 175, 177, 195, 199
  • ул. Малахова – 87б, 94а, 94б, 101, 97, 99, 118, 124, 126а, 116, 118Б, 120, 120а, 118Б, 118а, 122, 128, 107г, 118Б, 113, 107, 111, 90, 93
  • ул. Минская – 12, 16, 20, 22, 25, 2
  • ул. Новороссийская – 140, 136, 134д.
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