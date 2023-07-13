У коронованного онлайн вора в законе остановилось сердце в камере следственного изолятора

У 51-летнего Антипа остановилось сердце в камере следственного изолятора. По другим данным, у него оторвался тромб.

Криминального авторитета первого короновали онлайн — Антипов не мог выезжать за пределы страны, поэтому в 2013 году "вступил в должность" в Турции заочно. Антип должен был освободиться в апреле 2024 года. Он отбывал наказание в магаданской колонии. Но за несколько месяцев до освобождения Антипа этапировали в Новосибирск.

В общей сложности законник отсидел почти 30 лет в тюрьме за различные преступления. Считается последним новосибирским законником.

Ранее сообщалось, что в 2021 году умер «смотрящий» за Воронежем вор в законе Плотник. Он был «коронован» в 1993 году и с тех пор имел статус «смотрящего» по Воронежу, пережил два покушения.

Тело в камере

В сентябре 2018 года тело нижегородского «вора в законе» Владимира Вагина по кличке Вова Вагон обнаружено в одной из исправительных колоний (ИК) Пермского края.

Вагон получил титул «законника» в 1995 году. Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Вася Воскрес), он считался одной из ключевых фигур славянской части клана одного из главных воров в законе постсоветского пространства Аслана Усояна (Дед Хасан).

Уникальное понятие

Вор в законе — титул представителя элиты преступного мира, который пользуется большим авторитетом в своей окружающей среде.

Понятие «вор в законе» не имеет аналогов в мировой практике и присуще только СССР и постсоветскому пространству.

В Советском союзе был принят воровской кодекс. «Документ» окончательно сформировался к 70-м годам в ходе многочисленных воровских разбирательств.

Кризис

Законы воровского мира переживают определенный "кризис", старые авторитеты потеснены новыми и многие обычаи отошли в прошлое.

Более того, «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.