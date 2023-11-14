У барнаульцев из крана может потечь зеленая вода.

Во время проверки в теплоноситель добавят краситель флуоресцеин натрия.
Безопасно ли это?
Энергетики будут использовать краситель «Уранин-А». Он безвреден. Его необходимая концентрация будет поддерживаться и контролироваться в течение всего периода проверки. Полностью он растворится спустя две-три недели.
Отмечается, что это продлится с 21 ноября по 5 декабря.
Если в период проведения испытаний из крана в квартире потечет вода зеленого цвета, то обязательно нужно звонить по телефону диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле: 599-715.
В норме вода должна оставаться без изменения цвета.
Ранее стало известно, что за новая "Чудо-Белка" появилась в барнаульском парке "Изумрудный".