У барнаульца за неуплату алиментов арестовали дорогой гаджет

Долг по алиментам насчитывал уже 120 тыс. рублей, поэтому судебные приставы решили арестовать планшет мужчины для погашения задолженности.

"Бийский рабочий" сообщает, что в отношении неплательщика судебные приставы составили административный протокол, а судья решил назначить обвиняемому 20 часов обязательных работ.

На очередное заседание барнаулец явился с дорогим планшетом, который и описал судебный пристав-исполнитель.

В ведомстве пояснили, что если мужчина не выплатит задолженность, его гаджет будет реализован, а деньги за планшет отправят на погашение задолженности.

Ранее мы рассказывали о личном приеме у главного судебного пристава.