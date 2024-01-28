ТВ-скандалы: Лера Кудрявцева на шоу выплеснула в лицо участницы программы стакан воды

Гостьей эфира стала мать-кукушка, бросившая пятерых детей, среди которых был и ребенок с ДЦП.

Женщина рыдала, просила прощения у сына. В какой-то момент Лера Кудрявцева не выдержала и выплеснула в лицо гостье стакан воды.

Впоследствии известная телеведущая рассказала, почему так поступила, пишет kp.ru. Малахов рассказал о судьбе парня, который пришел в студию. Выяснилось, что мать парня оставила в общественном туалете. Мальчика нашли и отправили в детдом. Потом его усыновила другая семья.

Когда мальчик подрос, решил познакомиться с биологической матерью. Приемные родители помогли найти ее. Но мать не захотела с ним встречаться.

А три года назад приемная мама юноши умерла. Парень остался с отцом.

Андрею Малахову удалось найти биологическую маму и позвать в студию. Телеведущий подвел ее к сыну, она при всех попросила прощения.

Во время повествования о судьбе парня выяснилось, что у его биологической матери было пятеро детей. И всех она бросила.

Кудрявцева не вынесла эмоционального накала. Как она сама выразилась, в "какой-то момент упало забрало", а "перед глазами пронеслась вся жизнь паренька — туалет, детдом, надежда на встречу с мамой".

Телеведущая не выдержала и выплеснула в лицо "героине" программы воду из стакана.

Этот поступок не прошел мимо комментаторов, некоторые осудили телеведущую. И Лера подытожила: "Горько , что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже , чем брошенный в общественном туалете ребенок".

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что мечтает пригласить Путина на шоу "Секрет на миллион".

В интервью для YouTube-канала «Лучше правду» она рассказала, что мечтает встретиться на съемках с президентом РФ Владимиром Путиным и поговорить с ним о жизни.

"Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С президентом РФ Владимиром Путиным (хотела бы поговорить), — рассказала Кудрявцева.

Звезда добавила, что, согласись Путин на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?», и призналась, что осознает несбыточность мечты о визите российского лидера на телешоу.

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