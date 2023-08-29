Туроператоры стали предлагать туры с безалкогольным «все включено»

По словам главы турфирмы Bentour, такие туры будут дешевле на 7-9%. Данные меры были приняты с высоким налогом в Турции на алкоголь.
Отдыхающие смогут купить алкоголь в отеле или из-за за его пределами.
Российские туроператоры начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено». Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.
По словам главы турфирмы Bentour, такие туры будут дешевле на 7-9%. Данные меры были приняты с высоким налогом в Турции на алкоголь.
Отдыхающие смогут купить алкоголь в отеле или из-за за его пределами.
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