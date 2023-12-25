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Жизнь

Туристка взыскала с мини-отеля на Алтае почти 50 тыс. рублей

Жительница Алтайского края добилась отмены брони в отеле только через суд. Об этом сообщают «НГА».

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com

Известно, что в апреле туристка заключила с мини-отелем договор на три дня проживания на двоих на сумму 12,6 тыс. рублей.

Однако из-за сложных обстоятельств женщине с мужем пришлось выехать после первого дня проживания. При этом она попросила вернуть средства за оставшиеся дни.

Письменную претензию не удовлетворили. Тогда женщина подала иск в суд.

Так, суд обязал гостиницу выплатить туристке 48,66 тыс. рублей.

Ранее пообщалось, что алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО.

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