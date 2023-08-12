Туман, град, ливни, похолодание: август демонстрирует макушку лета на Алтае

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с ливнями, грозами, ощутимым похолоданием.

Так, 12 августа в регионе в утренние часы прогнозируют туман на фоне ливней с грозами. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов тепла. Порывы ветра достигнут 23 метра в секунду.

В Барнауле температура воздуха прогреется днем до 21 градуса.

Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. В скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.