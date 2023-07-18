Центробанк выпустит памятную монету с Виктором Цоем

На лицевой стороне монеты есть герб РФ и классические надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля" и дата выпуска.
С другой стороны можно увидеть рельефный портрет Виктора Цоя, надпись с именем и годами жизни музыканта.
Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамм, проба сплава — 925. Монета круглая, а ее диаметр составил 39 миллиметров.
Тираж памятной монеты составит 5 тыс. штук. Она также является полноценным платежным средством.
Ранее монеты со "Смешариками" выпустил Банк России.