Центробанк выпустит памятную монету с Виктором Цоем

Монета номиналом три рубля с изображением Цоя будет сделана из серебра. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

На лицевой стороне монеты есть герб РФ и классические надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля" и дата выпуска.

С другой стороны можно увидеть рельефный портрет Виктора Цоя, надпись с именем и годами жизни музыканта.

Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамм, проба сплава — 925. Монета круглая, а ее диаметр составил 39 миллиметров.

Тираж памятной монеты составит 5 тыс. штук. Она также является полноценным платежным средством.

Ранее монеты со "Смешариками" выпустил Банк России.