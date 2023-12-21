Цены за проезд и коммуналку, смертельное ДТП, этнокультурный форум. Что произошло в Алтайском крае 21 декабря

◆ Во всех городах и районах Алтайского края установили предельное повышение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года: 14,2%.
◆ В Барнауле открыли этнокультурный форум «Алтай. Территория традиций». Новогодние обряды, традиционные костюмы — все в нашем репортаже.
◆ «Курорт Белокуриха» планирует построить еще одну клинику превентивной медицины в Алтайском крае.
◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов спустя год прокомментировал смерть 7-летнего мальчика в Волчихинской ЦРБ.
◆ В Барнауле могут снова повыситься цены на проезд в общественном транспорте. Официально о таком решении не сообщалось, однако в маршрутках появляются интересные объявления.
◆ Мэрия Барнаула подала иск в арбитраж с требованием установить ограждение вокруг бывшего «Дома науки и техники». Чиновники не впервые судятся за это здание. Почитайте, чем оно когда-то было знаменито.
◆ На трассе «Барнаул — Бийск» в Зональном районе столкнулись автомобили, один вылетел в кювет. Погиб человек.
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