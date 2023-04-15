Мощность автодома — 180 лошадиных сил. Пробег — 68 тыс. км.
Если вы давно мечтали махнуть в путешествие по неизведанным просторам Алтая или даже России — этот Fiat как раз для вас.
«Этот автодом для тех кто хочет без траты лишнего времени на дооснащение и доработку начинать эксплуатировать и наслаждаться караванингом. Тут всё уже сделано», — говорит владелец.
Пространство дома на колесах орагнизовано максимально рационально. Под сидениями — тумбочки, сами сидения поднимаются. Пол теплый, так что дом подойдет для поездок даже в холодные края.
Кровать опускается. Есть санузел и душ, а также кухонная зона со всем необходимым для приготовления пищи и холодильником с морозильной камерой.
Имеются три новые солнечные панели по 100 ВТ. Добавлен аккумулятор, вместо одного салонного установлено два гелиевых аккумулятора 105А+105A.
От автомобиля можно расставить тент, вынести раскладные стулья и устроить стоянку в тени в настоящей беседке. На окнах и входной двери есть антимоскитные сетки.