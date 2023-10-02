Трофимов день: что обязательно нужно сделать 2 октября

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые жили в III веке. Также чтят память мученика Зосимы пустынника, жившего в IV веке.

2 октября проходит народный праздник Трофимов день и церковный день памяти Трофима и Зосимы пустынника.

Традиции на Трофимов день

Натощак с утра принимают ложку меда и запивают теплой водой для профилактики от болезней, особенно связанных с желудком.

Сон в ночь на 2 октября может нести важную информацию, особенно если кажется, что он является продолжением сна, который приснился раньше.

Заморозки. Иней. СС0

Что нельзя делать на Трофимов день

Обижать животных — человек рискует притянуть к себе болезни.

Ругаться, оскорблять и обижать других людей — сказанное или сделанное вернется к человеку, с ним произойдет то же самое.

Брать в руки острые и режущие предметы — можно пораниться.

Пересчитывать мелочь — больших денег в доме не будет.

Врать о ком-то, преувеличивать, разводить неправдивые слухи и сплетни — можно испортить собственную судьбу.

Заморозки. Иней. СС0

Народные приметы на 2 октября