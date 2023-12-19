Три сказочных премьеры про искреннюю веру, боевую бабушку и моду на рок показывают в барнаульских театрах

Молодежный, музыкальный, драматический и кукольный театры Барнаула одновременно представили премьеры детских спектаклей, на которых, впрочем, не заскучают и взрослые. Рассказываем, как по-новому увидели классические сказки местные и приглашенные режиссеры и какие впечатления остались у зрителей.

Хранители доброты и искренности

Сюжет «Серебряного копытца» знаком зрителям по книге уральского писателя Павла Бажова, а также по советскому мультфильму. Но на сцене Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина появятся и сказочные герои из других произведений автора, например, Огневушка-поскакушка из одноименного сказа.

Оставшийся без родни старый охотник Коковани удочеряет сиротку Даренку, и они становятся друг для друга семьей. Старик и девочки поддерживают друг друга и вместе искренне верят в чудо, пока над их бедностью и мечтательностью потешаются соседи.

Но однажды Кокованя и Даренка встречаются с хранителями на границе между человеком и природой — кошкой Муренкой, Огневушкой-поскакушкой и Серебряным Копытцем. Это волшебные существа, которые являются только перед бескорыстными и добрыми людьми, открывая им богатые дары природы.

Зрители первых нескольких показов отметили необычную стилизацию. Так, кошка прогуливается по сцене в костюме из желтых помпонов, Даренка ходит с красно-фиолетовыми косами из ниток, а Кокованя – в изумрудном костюме.

"Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина "Серебряное копытце" Кирилл Ботаев / Театр драмы им. Шукшина

Над постановкой работала команда под руководством главного режиссера Омского ТЮЗа Анастасии Старцевой. Сцена оформлена по мотивам русских орнаментов под руководством художницы Анны Бубновой, а заслуженный артист России хореограф Виктор Дзапташвили наполнил действие народными танцевальными элементами и хороводами. Изюминкой стали музыкальные композиции в этническом стиле от фолк-группы «Отава Ё».

Показывать спектакль будут до 8 января. 0+

Детская, но для всех

На этот раз новогоднюю постановку «Красная Шапочка» театр воплотил силами приглашенной творческой команды – московских режиссера-постановщика Анатолия Ахреева и художника Евгения Швеца.

«Сказка получилась детская, но для всех», — так отзывались зрители сразу после показа.

Интерпретация отличается от известного всем сюжета о девочке, едва не обманутой волком. Маленькие гости, конечно, увидят серого злодея, которого маленькая, но смелая Красная Шапочка решает проучить. Но вместе с тем на сцене появится много новых персонажей.

Например, Лисица, которая хочет стать новой хозяйкой леса и плетет для этого хитрые интриги. Бабушка, которая, узнав о происходящем, не дожидается, пока ее съедят, а готовится к схватке. И трусливый заяц, который все-таки решает помочь своим друзьям.

Костюмы – классические, но сделаны с размахом, яркие и детализированные: у лисицы есть кудрявая шерстка, у улитки – бархатный домик-ракушка, а под огромными шляпками грибов – складки, как настоящие. А чего стоит огромная морда волка, размером, без шуток, со взрослого человека.

Спектакль обращается к юным зрителям, рассказывая о важных темах, таких как ценность дружбы, взаимопомощи и прощения. И все это происходит под музыку композитора Владимира Семенова.

Показы продлятся до 8 января. 0+

Капитан Джек Воробей вместо Атаманши

Сказка «Бременские музыканты» в исполнении Молодежного театра Алтая остается все той же историей о любви Трубадура и Принцессы, верной дружбе Кота, Пса, Петуха и Осла, коварности Гениального Сыщика и глупости Короля.

Правда, Король оказывается вовсе не глупым, а непосредственным и добрым. А Сыщик – не коварный, а всего лишь скучающий по семье и пока не нашедший своего пути.

Костюмы, как и, впрочем, весь сюжет были вдохновлены историей зарождения рок-культуры. Яркие, но однотонные образы из советского мультфильма сменили модные костюмы. У короля и его свиты – в пастельных, зелено-розовых оттенках, у Трубадура и его группы – полосатые и клетчатые разноцветные штаны из разных лоскутов и пиджаки в тон.

"Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая "Бременские музыканты". Евгения Савина / Молодежный театр Алтая

Вместо Атаманши в постановке появляется пират, напоминающий Джека Воробья, а сами разбойники – харизматичные, но немного недалекие, наивные и трусливые ребята, которые не могут никому причинить вреда.

Еще один персонаж, которого не было в мультфильме, но который стал традицией в мюзиклах – Гувернантка или старая дева с несносным характером. Нрав у нее действительно крутой, но под конец и она проникается новой, модной в королевстве культурой.

Постановка вышла по-настоящему семейной: взрослые во время спектакля хохотали едва ли не больше детей, а некоторые даже признались, что настолько погрузились в атмосферу рок-концерта, что захотели сходить на настоящий.

У детей, как маленьких, так и постарше, впечатлений было не меньше: «Лучшая туса, на которой мы были», — делились они эмоциями.

Показы продлятся до 7 января. 6+

Много добрых слов

В театре кукол "Сказка" представили необычную интерактивную постановку "сНежная история". Во время спектакля маленькие зрители сами будут сочинять историю.

Они отправятся в лес, споют под гитару, полюбуются звездами, услышат "концерт тишины" и соберут новогодние подарки для зверят. А также скажут немало добрых слов друг другу и попьют чай у новогодней елки.

Режиссером выступила Евгения Пухова, художник - Наталья Дробышева, композитор - Данил Пухов.

Показы продлятся до 8 января. 0+

"сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка" "сНежная история". Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка"

А для ребят постарше в кукольном театре показывают "Снежную королеву" (6+). В исполнении актеров "Сказки" — это не просто знакомый всем с детства сюжет, но и история с тайными смыслами, которые интересно разгадывать именно на театральных подмостках.

За сказочным повествованием кроется история взросления мальчика и девочки, названных брата и сестры. Герду в путешествии по неизведанным краям ждут встречи с разными персонажами — как забавными, так и опасными. Но девочка преодолеет все трудности, чтобы найти Кая. Именно ее любовь и вера в конечной точке помогут растопить лед в его сердце.

Постановка вышла по-скандинавски лаконичной и удивит зрителей синтезом театра кукол, театра теней и сказочной видеопроекции.