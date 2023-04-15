В Художественном музее Алтайского края открылась выставка, посвященная 45-летию барнаульского художника и педагога Николая Зайкова. В экспозиции — 16 авторов и почти 90 произведений графики, живописи, аэрографии, декоративного искусства и скульптуры.

Художник-график Николай Зайков более 20 лет работает на кафедре ИЗО Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. За это время вокруг него сформировался своеобразный «круг» художников — это как его ученики, так и просто близкие по духу авторы.



Среди них Иван Быков, Юрий Гребенщиков, Иван Ильющенко, Александр Гордиенко, Иван Мозговой, Нина Науман, Александр Бувин, Александр Куркин, Николай Замятин, Валерий Немыкин, Надежда Чевычелова, Татьяна Ширбидова и Алексей Поляков.

Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее. altapress.ru

Особенность творчества всех этих художников — в совмещении традиций академического рисунка и современных экспериментальных методов, внимании к городскому пейзажу, стремлении к смелым ракурсам и совмещении материалов и техник.

Выставка работает в ГХМАК (ул. М. Горького, 16) до 14 мая. Стоимость билета 30 рублей.

Напомним, этим летом в Барнауле откроют межрегиональную художественную выставку «СИБИРЬ — XIII». Она станет крупнейшей в истории Алтайского края.