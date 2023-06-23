27 июня
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Жизнь

Три молодых сокола выпустили на свободу в горах Алтая

Птиц готовили к жизни в дикой природе и, наконец, выпустили на волю в парке "Предгорья Алтая", сообщает Минприроды Алтайского края.

Три сокола выпустили в природу.
Три сокола выпустили в природу.
Минприроды Алтайского края

Это место выбрали не случайно: именно здесь наиболее благоприятные условия для быстрой адаптации соколов. Также за природным парком следят специалисты.

Два сокола балобана появились на свет в питомнике "Тайгун", а одиного специально привезли из питомника "Алтай-Фалькон".

Всего за три года на территории региона выпустили в природу 15 птица, а в Республике Алтай — 20.

"Учитывая, что популяция балобана в нашем крае была практически уничтожена в результате браконьерского отлова, такие показатели дают надежду на восстановление популяции одной из самых редких птиц региона", — добавили в министерстве.

Ранее житель Алтайского края получил штраф за краснокнижного сокола.

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