Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина — фоторепортаж altapress.ru

До открытия моста на Новом рынке в Барнауле осталось всего три дня. Что происходит на путепроводе к этому часу — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина.

На сегодняшний день полностью выполнено устройство дорожного полотна на проезжей части и подъездах, частично нанесена разметка, продолжается асфальтирование тротуаров.

Дорожники продолжают трамбовать щебень и закреплять рельсошпальные решетки.

Отмечается, что на месте, где заканчивается тротуар на мосту, ограждение плавно снижается к асфальту.

Рабочие натягивают провода, на которые будут крепить контактную сеть для трамваев и троллейбусов.

Работ осталось совсем немного: доделать последние штрихи, навести красоту, и реконструкция будет завершена.

Ранее стало известно, когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит.