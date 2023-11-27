Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина — фоторепортаж altapress.ru

На сегодняшний день полностью выполнено устройство дорожного полотна на проезжей части и подъездах, частично нанесена разметка, продолжается асфальтирование тротуаров.
Дорожники продолжают трамбовать щебень и закреплять рельсошпальные решетки.
Отмечается, что на месте, где заканчивается тротуар на мосту, ограждение плавно снижается к асфальту.
Рабочие натягивают провода, на которые будут крепить контактную сеть для трамваев и троллейбусов.
Работ осталось совсем немного: доделать последние штрихи, навести красоту, и реконструкция будет завершена.
Ранее стало известно, когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит.