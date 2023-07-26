В 2023 году значительно изменились правила призыва на срочную службу в армию. Призывной возраст увеличили до 30 лет, а также ввели высокие штрафы за неявку в военкомат. Altapress.ru рассказывает, что известно о последних изменениях.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил на пленарном заседании 25 июля, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата, сообщает "Фонтанка.ру".

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.

Новый призывной возраст

Госдума в окончательном чтении 25 июля приняла закон о повышении призывного возраста. Парламентарии отказались повышать нижний предел. Они объяснили это тем, что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет, указывает Газета.Ru.

По этой причине с 1 января 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет. Переходного периода, как планировалось раньше, не будет.

Напоминаем, что ранее законопроект предлагал поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет.

Планировалось, что в 2024 году призывной возраст срочной службы составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

Электронные уведомления и обязанность являться без повестки

С апреля 2023 года введены электронные повестки, соответствующие закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В отличие от бумажного уведомления, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее опубликования в личном кабинете гражданина в информационной системе и на портале Госуслуг.

При этом, если повестку не вручили в письменной форме и не прислали в личный кабинет, она все равно будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также введена новая норма, согласно которой гражданин, подлежащий призыву, обязан в двухнедельный срок с начала следующего призыва лично явиться в военкомат, несмотря на то, получил он повестку или нет.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Штраф за неявку по повестке и несообщение о браке

Был увеличен штраф за неявку по повестке без уважительной причины. Ранее он был от 500 до 3 тыс. рублей. Порог увеличили до 30 тыс. рублей.

Поправки в ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О неисполнении обязанностей по воинскому учету») находятся в стадии обсуждения. В настоящий момент штраф за неявку остается прежним.

Также предлагают штрафовать на 10 - 20 тыс. рублей военнообязанных, которые вовремя не сообщили военкомату об изменении семейного положения, образования, места работы и проживания. Поправки могут вступить в силу уже 1 октября 2023 года.

Запрет на вождение автомобиля

Для граждан, которые не явились в военкомат без уважительной причины, вводится ограничение садиться за руль. Соответствующий приказ вступил в силу 11 июля.

Уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Временно станут недоступны регистрация автомобилей, а также оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Штраф за отказ от содействия военкоматам в период мобилизации

Депутаты вводят новую статью в КоАП 19.38, которая вводит ответственность за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

Подразумевается, что штрафом будут облагаться те, кто не обеспечил своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.

Штраф составит от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, а для на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Запрет на выезд из России

Граждане, подлежащие призыву, не смогут выехать из России после того, как получат повестку. Чтобы возобновить путешествия за границу, им необходимо явиться в военкомат.

Однако им стоит учитывать, что за неуведомление военкомата о выезде из России дольше, чем на шесть месяцев, и о возвращении в страну - положен штраф до 15 тыс. рублей.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Штраф за непредставление списков тех, кто встает на учет

Депутаты предложили увеличить штраф за непредставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет - а именно в 17 лет.

Для должностных лиц он составит 40 - 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 350 тыс. рублей до 400 тыс. рублей

На данный момент действует штраф до 3 тыс. рублей для должностных лиц.

До 400 тыс. рублей — за то, что не оповестили о вызове в военкомат

С октября 2023 года власти хотят ввести ответственность за неоповещение граждан о вызове военкомата при поступлении повестки в письменном или электронном виде.

Ответственность налагается и за необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову военкомата.

Штраф для должностных лиц - от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 350 до 400 тыс. рублей

Единый реестр военнообязанных

С октября 2023 года в России собираются ввести единый реестр сведений о военнообязанных. В данный реестр будут включены все те, кто встает на учет впервые (в 17 лет), и те, кто уже состоит.

В реестре будут собраны паспортные данные граждан, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес места жительства, сведения об образовании, месте работы и состоянии здоровья.