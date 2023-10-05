5 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Тревогу цунами объявили в Японии

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов, объявлена тревога цунами, сообщают РИА Новости.

Вода. Волны.
Вода. Волны.
СС0

Землетрясение произошло к югу от японского архипелага Идзу. Его очаг залегает на глубине 10 километров.

Цунами прогнозируют высотой в один метр, но даже такая волна может сбить человека с ног. Поэтому власти призывают население не подходить к воде.

Ранее облачное цунами накрыло один из российских регионов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость