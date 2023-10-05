Тревогу цунами объявили в Японии

Землетрясение произошло к югу от японского архипелага Идзу. Его очаг залегает на глубине 10 километров.
Цунами прогнозируют высотой в один метр, но даже такая волна может сбить человека с ног. Поэтому власти призывают население не подходить к воде.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов, объявлена тревога цунами, сообщают РИА Новости.
Землетрясение произошло к югу от японского архипелага Идзу. Его очаг залегает на глубине 10 километров.
Цунами прогнозируют высотой в один метр, но даже такая волна может сбить человека с ног. Поэтому власти призывают население не подходить к воде.
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