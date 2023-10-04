5 октября
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Жизнь

Треть россиян заявили о готовности терпеть лишения на работе ради карьерного роста

Россияне готовы терпеть абьюзивное начальство ради повышения в должности, сообщает "Лента.ру"

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

Из 2 330 опрошенных старше 18 лет 24% заявили, что неблагоприятной атмосферы в офисе им поможет избежать переход на частичную удаленную работу.

20% обрадовались бы увольнению токсичного коллеги.

Яркими проявлениями нездоровых отношений на работе назвали принуждение к выполнению задач за других коллег, внушение чувства вины за своевременный уход с работы и подталкивание к сомнениям в собственной профпригодности.

Несмотря на это, опрошенные готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего.

Каждый четвертый увольняется, когда у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы.

13% меняют место работы при невозможности исправить деловые отношения в лучшую сторону.

11% уходят, когда начальство отказывается повышать зарплату.

Также побуждают оставить коллектив резкое увеличение объема задач и токсичные коллеги.

Ранее студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться.

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