Трескучие морозы, отмена "зимовки", лучший эндокринолог РФ. Что произошло на Алтае

- Как ни крути, а погодная повестка по-прежнему актуальна. Судите сами — казалось бы, плюсовая температура отменила даже календарную зиму.
- Из-за штормового ветра отменили вторую часть фестиваля "Алтайская зимовка". Народные гуляния намечались в Центральном парке Барнаула, где прошла масштабная реконструкция.
- Но уже во второй половине дня стало известно, что на смену декабрьскому дождю с ветром придут лютые морозы. И это произойдет в ближайшие дни. Потому нужно быть особенно бдительными на будущих "катках" — когда врежет мороз.
- Но помимо погодной сводки есть еще события, которые украсили новостную ленту. Во-первых, лучший эндокринолог Росссии Алла Вигель работает в Краевой клинической больнице.
- И наконец все трамвайные маршруты Барнаула начали работать после реконструкции моста у Нового рынка.
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