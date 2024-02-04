Трамвайные пробки, тревожные кнопки и ДТП. Что произошло в Алтайском крае 4 февраля

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Движение трамваев встало в центре Барнаула. Транспорт стоял от железнодорожного вокзала до площади Октября. Из-за резкого торможения пострадал кондуктор.
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Бригады скорой помощи оснастили тревожными кнопками в Рубцовске. Эксперимент, по словам главного врача одной из станций скорой медицинской помощи, удался: наряд Росгвардии приезжает очень быстро.
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Жесткая автомобильная авария произошла на ул. Попова в Барнауле. По словам очевидцев, в ДТП получили повреждения более пяти автомобилей.
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