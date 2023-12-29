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Жизнь

Трамп уверен, что "Один Дома-2" стал успешным только потому, что он появился в кадре на шесть секунд

Режиссер фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Крис Коламбус рассказал, что Дональд Трамп, который появился в ленте, на самом деле «выбил» себе эпизодическую роль в нем

Фильм "Один дома"
Фильм "Один дома"
kinopoisk.кг

Напомним, что съемки фильма проходили в отеле Plaza. Тогда им владел Дональд Трамп. Он разрешил снимать картину в отеле, но с условием, что тоже появится в фильме, рассказал режиссер.

Трамп отреагировал на эти слова заявлением о том, что создатели фильма упрашивали его сняться. Но якобы он был слишком занят и кое-как согласился.

В итоге Дональд Трамп появился в кинокартине на целых шесть секунд. Теперь он считает, что успех фильма — его заслуга.

Тем временем продают дом, в котором проходили съемки «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

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