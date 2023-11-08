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Жизнь

Трагедия в Шелаболихе, задержания закладчиков, цены на такси. Что произошло в Алтайском крае 8 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, как в Барнауле задерживают закладчиков и правда ли, что их стало меньше.
  • Одно из самых успешных хозяйств на Алтае — «Агро-Сибирь», — достраивает крупный животноводческий комплекс в Смоленском районе стоимостью почти 700 млн рублей.
  • В Барнауле взлетели цены на такси: стоимость поездки уже доходит до 700 рублей, хотя совсем недавно она не превышала 400 в час пик. Эксперты убеждены, что рост продолжится.
  • За ТРЦ «Европа» в Барнауле начали обустраивать тропу здоровья. Зимой здесь откроют лыжню.
  • Поезд Деда Мороза из Великого Устюга в канун Нового года традиционно проедет по России, но в этот раз не будет заезжать в Алтайский край.
  • Педагог барнаульского лицея №73 Наталья Смарыгина рассказала в интервью, как у нее получается бороться с неизлечимой болезнью и в то же время активно работать и побеждать во всероссийских конкурсах.
  • В Шелаболихе погибла 11-летняя девочка — она каталась на ватрушке со склона и влетела на скорости в бетонный столб. Девочку с травмами привезли в больницу, но спасти ее не удалось.

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