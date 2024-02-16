Трафик в ТРЦ, дом на Ковше и «синдром понедельника». Что произошло в Алтайском крае 16 февраля

◆ Жители Алтайского края, по данным Росстата, за последний год стали больше покупать и ходить по ресторанам. Предприниматели подтверждают статистику: так, например, в самом крупном ТРЦ Барнаула Galaxy обороты увеличились на 19%, а трафик покупателей — на 10%.



◆ Заместителем министра спорта Алтайского края уже со следующей недели может стать 28-летний Иван Субочев — первый замруководителя краевого исполкома отделения «Единой России».



◆ Жильцы треснувшего аварийного дома на ул. Партизанской в Барнауле не согласились с предложенными им компенсациями (от 103 до 120 тыс. рублей за кв.м). Люди настаивают на сумме от 140 тыс. за кв.м.



◆ Сомнолог Александр Горяев рассказал, по каким причинам чаще всего люди не могут выспаться: от джетлага и апноэ — до «синдрома понедельника».



◆ У барнаульского Ковша и первой городской электростанции построят дом более чем на 600 квартир. Вот что известно о будущем ЖК.

Самое важное - в нашем Telegram-канале