19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Трафик в ТРЦ, дом на Ковше и «синдром понедельника». Что произошло в Алтайском крае 16 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Жители Алтайского края, по данным Росстата, за последний год стали больше покупать и ходить по ресторанам. Предприниматели подтверждают статистику: так, например, в самом крупном ТРЦ Барнаула Galaxy обороты увеличились на 19%, а трафик покупателей — на 10%.

◆ Заместителем министра спорта Алтайского края уже со следующей недели может стать 28-летний Иван Субочев — первый замруководителя краевого исполкома отделения «Единой России».

◆ Жильцы треснувшего аварийного дома на ул. Партизанской в Барнауле не согласились с предложенными им компенсациями (от 103 до 120 тыс. рублей за кв.м). Люди настаивают на сумме от 140 тыс. за кв.м.

◆ Сомнолог Александр Горяев рассказал, по каким причинам чаще всего люди не могут выспаться: от джетлага и апноэ — до «синдрома понедельника».

◆ У барнаульского Ковша и первой городской электростанции построят дом более чем на 600 квартир. Вот что известно о будущем ЖК.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость