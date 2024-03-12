12 марта
﻿
Жизнь

Традиции и приметы Прокопия Перезимнего. Что нельзя делать 12 марта

В Древней Руси 12 марта отмечали день Прокопия Перезимнего или Дорогорушителя. Православная церковь вспоминает преподобного Прокопия Декаполита.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Традиции Прокопия Перезимнего

Люди верили, что святой Прокоп прогоняет засидевшуюся зиму и приглашает весну вступить в законные права. Дорогорушителем же его прозвали за то, что он "рушил дороги" - талые воды размывали все пути и превращали их в бездорожье.

Перед тем как выехать со двора, крестьяне «слушали» дорогу – проверяли надежная ли она. Если она бурлила от большо количества воды, то от поездки отказывались. А если слегка звенела от капель, то спокойно ехали.

Также прислушивались к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если же чувствуется беспокойство, то случится неприятность.

Мартовская оттепель в Барнауле.
Мартовская оттепель в Барнауле.
Анна Зайкова

Что нельзя делать 12 марта

  • В этот день лучше воздержаться от дальней поездки.
  • В дороге нельзя шуметь, громко смеяться и петь песни.
  • Нельзя звать гостей - они могут нарушить семейное благополучие.
  • Не рекомендуется ругаться и ссориться с близкими - можно навлечь большой конфликт.
  • Не стоит после заката смотреть в окно - иначе придет нечистая сила.
Запертое окно
Запертое окно
СС0

Приметы Прокопия Перезимнего

  • Грачи и галки сидят на дороге – к ненастной погоде.
  • Вороны купаются в лужах – к тёплой погоде.
  • Дождь – к половодью.
  • Луна красноватого оттенка – будет тепло, но дождливо.
  • Заболеть в этот день – лечение будет долгим.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость