Традиции и приметы Прокопия Перезимнего. Что нельзя делать 12 марта

Традиции Прокопия Перезимнего
Люди верили, что святой Прокоп прогоняет засидевшуюся зиму и приглашает весну вступить в законные права. Дорогорушителем же его прозвали за то, что он "рушил дороги" - талые воды размывали все пути и превращали их в бездорожье.
Перед тем как выехать со двора, крестьяне «слушали» дорогу – проверяли надежная ли она. Если она бурлила от большо количества воды, то от поездки отказывались. А если слегка звенела от капель, то спокойно ехали.
Также прислушивались к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если же чувствуется беспокойство, то случится неприятность.
Что нельзя делать 12 марта
- В этот день лучше воздержаться от дальней поездки.
- В дороге нельзя шуметь, громко смеяться и петь песни.
- Нельзя звать гостей - они могут нарушить семейное благополучие.
- Не рекомендуется ругаться и ссориться с близкими - можно навлечь большой конфликт.
- Не стоит после заката смотреть в окно - иначе придет нечистая сила.
Приметы Прокопия Перезимнего
- Грачи и галки сидят на дороге – к ненастной погоде.
- Вороны купаются в лужах – к тёплой погоде.
- Дождь – к половодью.
- Луна красноватого оттенка – будет тепло, но дождливо.
- Заболеть в этот день – лечение будет долгим.
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