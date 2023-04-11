Тот самый «сплыв на каюках». Как барнаульцы 30 лет назад сплавлялись по Пивоварке, шокировали японцев и прессу

- Накануне шоу, 10 апреля, около девятиэтажки на ул. Папанинцев в Барнауле состоялся тренировочный заплыв — в луже. На каяках катали детей.
- Утром 11 апреля, в 10:33, к месту заплыва подъехали автобусы с экологами, духовым оркестром, ансамблем «Беловодье», прессой, группой поддержки, делегацией «зеленых» японцев и спонсорами.
- В 12:03 началась официальная церемония: водили хоровод вокруг человека и водолаза, закапывали капсулу с посланием потомкам. И пили воду, принесенную спортсменом-бегуном от истоков Пивоварки. Экологи увлеченно брали пробы воды и грунта реки. Японцы одобрительно кивали.
- В 12 часов 45 минут 16 секунд каяки стартовали. Оркестр безумствовал. И уже к 12:56 следы экспедиции потерялись. На поиски послали группу со спецснаряжением. Нашли, раненых не оказалось.
Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года.
Михаил Хаустов
- В 13:43 местные жители начали склонять сплавщиков к неспортивному поведению (с радушием и напитками).
- В 13:44 пилот флагмана «Дед Мазай» бросился в трубу, в которую заключена река Пивоварка под проспектом Коммунаров. Трюк потряс зрителей, пилоту подарили букет полевых трав. Остальные экипажи тоже последовали в трубу.
- Ближе к трем часам дня каяк «Мудрость Пуха» получил пробоины и выбыл.
- Мероприятие в народе получило название «сплыв на каюках» с легкой подачи девочки с мегафоном.
Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года.
Михаил Хаустов
- В 14:54 — промежуточный финиш на Павловском тракте. Пилот «Деда Мазая» разорвал ленту грудью, преисполнился чувствами, потерял бдительность и эффектно затонул.
- К финишу пришел каяк «007». Отмечали бурно: провели субботник.
Герои-сплавщики и музыканты «Дубовая роща № 6/17 ХО» — Вадим Вязанцев, Владислав Сухачев, Алексей Коростелев, Олег Московкин, Виктор Кемпф, Вадим Назаренко.