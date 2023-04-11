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Жизнь

Тот самый «сплыв на каюках». Как барнаульцы 30 лет назад сплавлялись по Пивоварке, шокировали японцев и прессу

Ровно 30 лет назад, 11 апреля 1993 года, барнаульцы сплавлялись по… Пивоварке Японцы были ошарашены. Вот как все прошло.

Герои-сплавщики Виктор Кемпф, Вадим Вязанцев и Владислав Сухачев.
Герои-сплавщики Виктор Кемпф, Вадим Вязанцев и Владислав Сухачев.
ТО "Дубовая роща".
  • Накануне шоу, 10 апреля, около девятиэтажки на ул. Папанинцев в Барнауле состоялся тренировочный заплыв — в луже. На каяках катали детей.
  • Утром 11 апреля, в 10:33, к месту заплыва подъехали автобусы с экологами, духовым оркестром, ансамблем «Беловодье», прессой, группой поддержки, делегацией «зеленых» японцев и спонсорами.
  • В 12:03 началась официальная церемония: водили хоровод вокруг человека и водолаза, закапывали капсулу с посланием потомкам. И пили воду, принесенную спортсменом-бегуном от истоков Пивоварки. Экологи увлеченно брали пробы воды и грунта реки. Японцы одобрительно кивали.
  • В 12 часов 45 минут 16 секунд каяки стартовали. Оркестр безумствовал. И уже к 12:56 следы экспедиции потерялись. На поиски послали группу со спецснаряжением. Нашли, раненых не оказалось.
Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года.
Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года.
Михаил Хаустов
  • В 13:43 местные жители начали склонять сплавщиков к неспортивному поведению (с радушием и напитками).
  • В 13:44 пилот флагмана «Дед Мазай» бросился в трубу, в которую заключена река Пивоварка под проспектом Коммунаров. Трюк потряс зрителей, пилоту подарили букет полевых трав. Остальные экипажи тоже последовали в трубу.
  • Ближе к трем часам дня каяк «Мудрость Пуха» получил пробоины и выбыл.
  • Мероприятие в народе получило название «сплыв на каюках» с легкой подачи девочки с мегафоном.
Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года.
Барнаульские сплавщики штурмуют водопад на Пивоварке. Апрель 1993 года.
Михаил Хаустов
  • В 14:54 — промежуточный финиш на Павловском тракте. Пилот «Деда Мазая» разорвал ленту грудью, преисполнился чувствами, потерял бдительность и эффектно затонул.
  • К финишу пришел каяк «007». Отмечали бурно: провели субботник.

Герои-сплавщики и музыканты «Дубовая роща № 6/17 ХО» — Вадим Вязанцев, Владислав Сухачев, Алексей Коростелев, Олег Московкин, Виктор Кемпф, Вадим Назаренко.

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