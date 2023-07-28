Топ-3 из полутора тысяч. Стало известно, какие картины взяли приз зрительских симпатий на выставке "Сибирь — XIII"

На этой неделе организаторы Межрегиональной художественной выставки "Сибирь — XIII" подвели итоги зрительского голосования. Из 1,5 тыс. произведений искусства, представленных в экспозиции, в топ вошли три живописные картины — от двух авторов из Барнаула и одной омской художницы.

Около двух недель посетители выставки "Сибирь — XIII" оставляли записки с названием особенно понравившихся произведений в специальном ящике. Как рассказывают организаторы, каждый вечер волонтеры проекта доставали "целый мешок" таких записок. Потом был изнурительный подсчет.

В итоге первое место в этой номинации занял один из самых известных художников Барнаула — живописец Валерий Октябрь, — с работой «Суровый Алтай».

Валерий Октябрь. Суровый Алтай. 2022. vk.com/siberiaxiii

На втором месте — триптих омской художницы Елены Бобровой "Не слышу зла, не вижу зла, не говорю о зле".

Елена Боброва . Омск. Триптих "Не слышу зла, не вижу зла, не говорю о зле"`. 2022. https://vk.com/siberiaxiii

Третий приз зрительских симпатий выставки "Сибирь — XIII" вручат еще одному художнику из Барнаула — Антону Кондакову. Картина называется "Штиль".

Антон Кондаков. Барнаул. "Штиль". 2022. vk.com/siberiaxiii

Напомним, 28 июля — последний полноценный день работы "Сибирь — XIII", она открыта с 11:00 до 19:00. 29 июля в 13:00 экспозиция закрывается.

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