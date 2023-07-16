Томенко поздравил жителей Заринска, которые отмечают День города и День металлурга

Виктор Томенко ответил, что Заринск и крупнейшее в регионе металлургическое предприятие «Алтай Кокс» активно развиваются уже больше 40 лет.
"В городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, развивается все необходимая социальная инфраструктура, воплощаются в жизнь инициативы граждан", - отметил губернатор.
Глава края поблагодарил ветеранов Заринска, а также всех жителей города за их труд, настоящий патриотизм, любовь и преданность городу и краю.
Ранее в Бирюзовой Катуни прошел традиционный фестиваль на День России.Фестиваль прошел на развивающейся туристической площадке региона, в которую по поручению губернатора вкладываются значительные суммы.