"Только чтобы не точь-в-точь". Новый способ списывания освоили российские школьники

Теперь на уроках списывают с помощью нейросетей, сообщает " Лента.ру ".

Способ оказался удобен тем, что нейросети сразу же предоставляют ключевую информацию со страниц сайтов.

Также стало известно, что более половины школьников списывают регулярно. Они объясняют это тем, что предмет им неинтересен. В то же время около 27% учащихся пожаловались, что без списывания у них не получается справляться со школьной программой.

Ранее стало известно, как можно найти вторую половинку с помощью нейросети.

Московский программист придумал алгоритм поиска пары с помощью нейросети.

Для этого специалист использовал всем известный чат GPT, который настроил под определенные параметры.

Так, программа отобрала анкеты девушек в Tinder, в профилях у которых было не менее двух фотографий, место работы, отсутствие вульгарных фотографий с открытым декольте и отсутствие указания знака зодиака.

Автор разработки также подключил к нейросети онлайн-календарь, чтобы все назначенные встречи синхронизировались.

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