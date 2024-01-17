Точный список маршрутов с проездом за 35 рублей и кое-что про жалующихся барнаульцев. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мэрия прислала нам точный список маршрутов, где проезд стоит 35 рублей. Оказалось, их всего 13. Подробности и другие новости — в моей подборке.

Несчастливое число

Барнаульцы стали переплачивать за общественный транспорт после 1 января. Администрация города долгое время не давала объяснений, в каких автобусах платить 30 рублей, а в каких - 35.

Мы обратились в мэрию. Маршрутов, в которых проезд стоит 35 рублей, оказалось 13: №: 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144. Почитайте здесь, повысят ли проезд на остальных маршрутах.

Кстати, главу Горэлектротранса Барнаула Николая Петряшина арестовали. А вице-мэра города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева оставили в СИЗО на два месяца. Подозревают, что он получил взятку. Такие дела.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

Барнаульцы — нам, а мы — на них

В СМИ, в том числе нашем, очень часто стали появляться жалобы горожан. На помощь пришла нейропсихолог. Мы ей все рассказали как на духу.

Она объяснила, в чем дело. Оказалось, причин на такое поведение несколько. Первая - таким образом барнаульцы пытаются добиться результата. Ведь реакция власти на публикации в СМИ у нас моментальная.

Вторая, менее радужная, — общая неудовлетворенность жизнью. В таком случае человек может даже не понимать, на что конкретно он жалуется: на скользкую дорогу до работы или на то, что на работу вообще приходится идти. А уж будет вместо льда поле с цветочками или твердая почва — неважно.

Но есть и другие причины. Я описала только основные. Почитайте здесь, почему мы все так любим жаловаться.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Хорошие новости Кстати, altapress.ru прислушался к читателям. Теперь каждую неделю мы делаем подборки хороших новостей. Вот одна из них.

Как спланировать свой финансовый год

У многих деньги закончились вместе с каникулами.

Специалисты в этом случае посоветовали спланировать примерное меню на день и из нее определить, сколько денег уйдет на месяц. А также не забыть про обязательные платежи и непредвиденные расходы.

Как только вы составите список того, на что собираетесь тратить деньги, окажется, что кое-что из него можно и выкинуть. А когда лишние траты вычеркнуты, попытайтесь максимально свести баланс, чтобы хватало на потребности.

Как правильно планировать расходы - читайте здесь.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

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