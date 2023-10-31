Тыквенный спас. Существует он на самом деле, или это попытка заменить Хэллоуин

В соцсетях активно распространяется новость о замене Хэллоуина в России праздником с нехитрым названием — "Тыквенный Спас". О возможном нововведении расскажет altapress.ru .

Как появился праздник

История о Тыквенном Спасе началась в ижевской школе № 16. Под лозунгом "У кого-то Хэллоуин, а у нас — Тыквенный Спас!" руководство образовательного учреждения решило провести праздник для учащихся 31 октября.

Ученикам предложили нарядиться в костюмы «оранжевой, черной, красной» цветовой гаммы. А вот «маскарадные костюмы нечистой силы» носить нельзя, как и грим.

По словам руководства школы, Тыквенный Спас в отличие от Хэллоуина "намного добрее".

Сейчас запись о Тыквенном Спасе удалили из группы учреждения "ВКонтакте". Но, по словам замдиректора, руководство и ученики продолжают готовиться к празднику.

Тыква. Хэллоуин. СС0

Как отмечают новое торжество

Сначала фразу «Тыквенный Спас» использовали как шутку, но сейчас она разлетелась по всему интернету.

Несколько регионов России проведут собственные Тыквенные Спасы.

Например, в Татарстане пройдет фестиваль с одноименным названием. В одном из сельских домов культуры проведут выставку декоративно-прикладного творчества, тематические конкурсы, а также «народные игры и потехи».

В Тюмени пройдет праздник под руководством «Молодой гвардии». Школьникам и студентам предлагают поучаствовать в мастер-классе по вырезанию тыкв и посоревноваться на конкурсе костюмов.

Тыквенный Спас отмечают не только образовательные учреждения. Так, в одном из московских баров проведут «Тыквенный Спас party». У организаторов нет цели изменить концепцию Хэллоуина, им пришлось по вкусу новое название.

Еда на Хэллоуин. СС0

Реакция на новшество

Священнослужители отмечают, что между традиционными Спасами и «тыквенным» нет ничего общего: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы исторически связаны с праздниками урожая. У этого "торжества"нет связи с праздником в честь Спасителя.

Сейчас этот праздник считают мемом, но также некоторые нашли в этом оскорбление чувств верующих.