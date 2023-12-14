Тиктокерша назвала необычный способ избежать ссор и укрепить отношения

Тиктокерша в своем блоге о семейной жизни и воспитании детей рассказала о необычном способе укрепить отношения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Многие считают, что в отношениях важно спать вместе. Однако тиктокерша рассказала, что раздельный сон может все-таки благоприятно сказаться на взаимоотношениях.

Блогерша объяснила, что они с мужем имеют разные привычки сна, поэтому сон в разных кроватях помогает им избежать ссор.

При этом иногда они устраивают "ночевки" и спят вместе. Такие ночи укрепляют их брак, и времяпровождение в кровати становится намного приятнее.

Девушка уверена, что раздельный сон практикуют многие пары, но не афишируют это.

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