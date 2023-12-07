10 декабря
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Жизнь

Тейлор Свифт - "Человек года" по версии журнала Time. Почему рейтинг возглавила она и были ли другие кандидаты

Журнал Time назвал "Человека года". Им стала американская певица Тейлор Свифт, которая обошла в рейтинге Путина, Си Цзиньпина и Барби. Подробнее о рейтинге 2023 года расскажет altapress.ru.

Фото Тейлор Свифт с ее бой-френдом диджеем Келвином Харрисом собрало 2,4 миллиона лайков.
Фото Тейлор Свифт с ее бой-френдом диджеем Келвином Харрисом собрало 2,4 миллиона лайков.
@taylorswift

Что такое "Человек года"

Традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере «Человека года». Эта номинация присуждается с 1927 года.

По словам бывшего главного редактора Ричарда Штенгеля, звание „Человек года“ — не почесть, знак одобрения или признание популярности. Это оценка самых могущественных людей, формирующих этот мир — к худу или к добру.

В разные годы "Человеком года" становились Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, американский солдат, а также пользователь интернета.

О Тейлор Свифт

В Time отмечают, что у американской певицы, обладательницы многочисленных наград "Грэмми" "был потрясающий год".

Сейчас она совершает мировое турне Eras tour, которое стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. А вышедший на экраны в октябре одноименный фильм стал самой кассовой концертной кинокартиной в истории.

Также Тейлор Свифт стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.

Другие претенденты в 2023 году

Всего в шорт-листе было девять номинантов:

  • Владимир Путин,
  • Барби,
  • Тейлор Свифт,
  • Карл III,
  • Джером Пауэлл,
  • прокуроры Дональда Трампа,
  • Сэм Альтман,
  • Си Цзиньпин,
  • голливудские забастовщики.
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