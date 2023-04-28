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Жизнь

ТЭЦ, затмение и трагедия на реке. Что произошло в Алтайском крае 28 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Апрельская зима, наконец, отступила, и жители Алтайского края встретили первый жаркий день весны. Танцы в шортиках, мороженое из киоска, аттракционы — смотрите, как это было в Барнауле.
  • У многострадальной ТЭЦ в Яровом в очередной раз сменился директор — им стал Михаил Кохан, глава славгородской фирмы «МЭС». За последние пять лет руководителями предприятия побывали уже семь человек.
  • Команда инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» заняла первое место на фестивале адаптивного футбола «Стальная воля» в Сочи. Лучший гол забил пятикратный чемпион России, барнаулец Дмитрий Удалов — почитайте интервью, которое мы сделали с ним в декабре.
  • В Змеиногорском районе автомобиль вместе с пассажирами утонул в реке. Все, кто был в машине, погибли.
  • В Алтайском крае в начале мая можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение. Луна пройдет через полутень Земли с 22:14 5 мая до 2:31 6 мая (по местному времени).
  • 28 апреля 1924 года родился художник Петр Кортиков. Почитайте, как он мечтал переехать на Алтай (и переехал!), а еще 23 года ждал, когда коллеги признают его «своим».
  • В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. За нарушение его правил местным жителям и туристам грозит штраф от 10 до 50 тыс. рублей.

За важными событиями в Алтайском крае удобно следить в телеграм-канале Altapress.ru, а также в нашей группе во Вконтакте.

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