12 апреля
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Жизнь

Террасу Нагорного парка частично размыло после зимы в Барнауле

Талые воды частично размыли террасу Нагорного парка в Барнауле. Власти проведут восстановительные работы. Об этом сообщает горадминистрация.

Восстановительные работы на террасе Нагорного парка
Восстановительные работы на террасе Нагорного парка
Мэрия Барнаула

Повреждения обнаружили со стороны ул. Мамонтова.

С наступлением теплых дней талые воды промыли основание грунта террасы Нагорного парка. Под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты, а также размыло террасный склон.

«В настоящее время специализированная организация проводит обследование участка, после чего сформирует план работ и проведет восстановление асфальтового покрытия и газонной части», — сообщили в ведомстве.

Для безопасности пешеходов и посетителей парка работники оградили сигнальной лентой поврежденный участок.

Ранее новые рельсы для моста по проспекту Ленина доставили в Барнаул.

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