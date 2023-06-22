Теремок дождался. Как восстанавливают старинный деревянный дом в центре Барнаула

Второй год подряд в Барнаула волонтеры будут заниматься восстановлением деревянной архитектуры. На этот раз они займутся реконструкцией внешнего вида дома, построенного более 100 лет назад.

Проект по восстановлению деревянной архитектуры «Дома» работает в Барнауле второй год. Его автором стала член краевого Молодежного парламента Анастасия Кузеванова. Осуществить проект получилось благодаря гранту "Росмолодежи" и спонсорской помощи.

Прежде чем приступить к работе, волонтеры проекта прошли теоретическое обучение, где изучили образцы русского деревянного зодчества, в том числе алтайских мастеров.

Участники проекта также познакомились с тематикой культурного волонтерства, видами восстановительных работ на деревянных объектах и прошли практическое обучение.

Результатом проекта станет восстановление старинного деревянного здания, которое располагается в Барнауле на улице Анатолия, 59. Этот двухэтажный дом с интересными орнаментами на фасаде был построен еще в 1917 году.

Реставрация дома на ул. Анатолия, 59. Павел Запруднов.

«Сейчас мы начали очищать дом от пыли, потом будем снимать старую краску с наличников и восстановим разрушенные детали резьбы. Затем будем покрывать дом защитным составом, чтобы продлить дереву жизнь, и покрасим наличники. В ходе исследования заметили, что они изначально были не такого цвета, как сейчас. Поговорив с жителями, решили, что будем возвращать исторический цвет», - рассказала Анастасия Кузеванова.

Работы на объекте будут проходить по вечерам с 17:00 до 20:00 с понедельника по субботу, за исключением дождливых и праздничных дней. Организаторы призывают всех неравнодушных жителей города также принять участие в восстановлении городской архитектуры. Вновь присоединившиеся волонтеры пройдут обучение, а лучших из них наградят памятной символикой.

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