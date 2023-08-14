15 августа
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Жизнь

Теплоход Ярославец продают за 33 млн рублей в Барнауле

Теплоход Ярославец Р-376У продают в Барнауле за 33 млн рублей.

Теплоход Ярославец продают за 33 млн рублей в Барнауле.
Теплоход Ярославец продают за 33 млн рублей в Барнауле.
"Авито"

Длина теплохода - 21 метр, ширина - 3,98, осадка - 1,27.

Пассажировместимость - 12. Последний капремонт проводили в 2009 году, а вот год выпуска владелец не указал.

Документы Российского речного регистра.

В каюте есть кондиционер, а также на теплоходе имеется уютная мягкая мебель, необходимая бытовая техника - микроволновка, холодильник, чайник - и санузел с водоснабжением. И, конечно же, стильная рулевая рубка.

Как отзывается сам владелец о теплоходе, про его транспорт можно написать книгу, при этом он практически новый.

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