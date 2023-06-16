Теплое солнце и северные дожди. Какая погода будет 16 июня в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае обещают небольшое похолодание до +9...+14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Утром столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Однако в северных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +10...+12 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +24...+26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.