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Жизнь

Теплое солнце и северные дожди. Какая погода будет 16 июня в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют теплую погоду и кратковременные дожди в северных районах края. О погоде 16 июня - в материале altapress.ru.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае обещают небольшое похолодание до +9...+14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Утром столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Однако в северных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +10...+12 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем потеплеет до +24...+26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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