Теплое солнце и прохладный ветер обещают синоптики Алтайского края 13 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае прогнозируют температуру до +11...+16 градусах. В предгорьях возможно похолодание до +6 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем потеплеет до +23...+28 градусов. На большей части территории края осадков не ожидается. Однако по северо-западу местами возможны небольшие дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По северо-западу в конце дня местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +11...+13 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.