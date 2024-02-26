Тепло приближается. Какая погода будет в Алтайском крае 26 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -14,-19 гр., местами до -24 гр. Температура днем: -5,-10 гр.
В большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -15,-17 гр. Температура днем: -7,-9 гр.
Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Ранее сообщалось, что на Алтае лютые морозы дали "слабину" и начали отступать.
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