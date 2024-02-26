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Жизнь

Тепло приближается. Какая погода будет в Алтайском крае 26 февраля

Днем в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -14,-19 гр., местами до -24 гр. Температура днем: -5,-10 гр.

В большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -15,-17 гр. Температура днем: -7,-9 гр.

Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что на Алтае лютые морозы дали "слабину" и начали отступать.

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