17 сентября
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Жизнь

Тепло или холод. Какая погода будет осенью и порадует ли она барнаульцев

Ноябрь ожидается холодным, однако октябрь будет теплее, чем в прошлом году, сообщает Wisemeteo.com.

Птица, холод, погода.
Птица, холод, погода.
СС0

По сравнению с прошлой осенью, этот год будет менее сухой.

По прогнозам, все оставшиеся дни сентября будут благоприятными.

Теплый октябрь

До 12-го числа месяца температура будет варьироваться от -6 до +7 градусов.

В некоторые дни температура может подняться до 18 градусов тепла. Отмечается, что это выше, чем в прошлом году. Осадков почти не ожидается.

Самый холодный месяц осени - ноябрь

Осадков в ноябре не прогнозируется, зато холода наступят. Самый холодный день ожидается 21-го ноября. Температура опустится до -30 градусов.

Ранее мы разбирали, что такое бабье, индейское лето, бархатный сезон. Чем различаются понятия и когда наступает идеальное температурное время.

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