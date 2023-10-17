Тепло, горы мусора и бродячие собаки. Что произошло в Алтайском крае 17 октября

Тепло ненадолго вернется на Алтай. Но есть морозный нюанс

Какие исторические памятники в Алтайском крае могут перестать ими быть

Ровно через неделю в Барнауле может пойти снегодождь

В детском саду пригорода Барнаула до сих пор не дали отопление

В Алтайском крае рассказали, как с помощью qr-кодов проверять качество товаров

Жители Барнаула жалуются на горы мусора, которые не вывозят месяцами

Буквы "Барнаул – город орденоносный" демонтируют с крыши дома

Жители Барнаула жалуются на бродящих собак на детских площадках

Министром строительства и ЖКХ Алтайского края назначен Иван Гилев