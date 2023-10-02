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Жизнь

Теплый октябрь, прощание, задержание. Что произошло в Алтайском крае 2 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 2 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Умер Виталий Сафронов — первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, один из основателей краевого отделения КПРФ. Прощание состоится 3 октября с 10:00 до 13:00 по адресу Барнаул, ул. Брусничная, 1.
  • Синоптики дали теплый прогноз на ближайшую неделю в Алтайском крае. Так, 4 октября воздух прогреется до +13. В Барнауле — до +16.
  • В то же время в пруду Изумрудного парка в Барнауле уже замерзают и умирают декоративные карпы. Рыбам срочно ищут зимнюю передержку.
  • Жители Барнаула вышли на пикет с требованием возобновить строительство школы в квартале «Времена года». Сейчас на месте обещанного здания — пустырь со стихийной свалкой.
  • Барнаульские подростки забрались в заброшенный барак и случайно обнаружили там изувеченный труп женщины.
  • В Барнауле полиция задержала поэта Артема Сахарова, который читал антивоенные стихи у памятника Пушкину.
  • В Барнауле открылась первая алтайская раковарня «Где раки». В меню заведения — мидии, кальмары, осьминоги и, конечно, раки, которых разводят на специальной ферме — тоже первой в крае.

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